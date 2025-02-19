Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KYODO SEIHAN PRINTING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - KCN Hòa Mạc,Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và xử lí đơn hàng

Không áp KPI

Quản lý giao nhận hàng

Xử lí chứng từ và thủ tục Hải Quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên sinh viên mới ra trường

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Yêu thích công việc kinh doanh, xuất nhập khẩu

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên người Hà Nam

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KYODO SEIHAN PRINTING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng cuối năm và các ngành lễ tết theo kết quả kinh doanh của công ty

Được đóng BHXH theo quy định từ tháng đầu tiên

Nghỉ phép theo luật lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng đông

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Hỗ trợ đi lại, nhà ở, ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KYODO SEIHAN PRINTING

