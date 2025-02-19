Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KYODO SEIHAN PRINTING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KYODO SEIHAN PRINTING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nam:
- KCN Hòa Mạc,Hà Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và xử lí đơn hàng
Không áp KPI
Quản lý giao nhận hàng
Xử lí chứng từ và thủ tục Hải Quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên sinh viên mới ra trường
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Yêu thích công việc kinh doanh, xuất nhập khẩu
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên người Hà Nam
Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KYODO SEIHAN PRINTING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng cuối năm và các ngành lễ tết theo kết quả kinh doanh của công ty
Được đóng BHXH theo quy định từ tháng đầu tiên
Nghỉ phép theo luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng đông
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp
Hỗ trợ đi lại, nhà ở, ăn trưa tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KYODO SEIHAN PRINTING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
