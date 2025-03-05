Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Triển khai bán hàng các sản phẩm nhựa compound:

- Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng tại các thị trường mục tiêu;

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;

- Kết hợp với Nhà máy triển khai đơn hàng;

- Chăm sóc khách hàng;

- Báo cáo cập nhật tình hình thị trường: nhu cầu, giá cả, thuế, các chính sách khác của Chính phủ ở các thị trường mục tiêu...;

- Phối hợp với Phòng Marketing đề xuất các chiến dịch marketing để thúc đẩy việc bán hàng.

- Số lượng: 02 tiếng anh/ 02 tiếng Trung

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm trở lên

- Ưu tiên ứng viên nhiệt tình, nhanh nhẹn

Kiến thức/ hiểu biết:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng quốc tế, khu chế xuất;

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành về Hoá, Polymer, Vật lý, Công nghệ, Kỹ thuật... và các ngành liên quan

- Có kiến thức về thương mại quốc tế.

Kỹ năng:

- Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thị trường, lập kế hoạch;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán;

- Kỹ năng quản lý thời gian.

- Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

***Chế độ đãi ngộ:

- Tổng lương thoả thuận: Lương cơ bản + thưởng KPI

- Lương cơ bản: 10 - 25 Triệu VNĐ/tháng tùy theo năng lực, thu nhập lên tới 100tr/ tháng

- Phụ cấp: Ăn trưa + Gửi xe

- Team building 2 lần/năm (trong nước và có thể nước ngoài)

- Thưởng % doanh số đơn hàng xuất theo tháng/ quý/ năm

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc, kỹ thuật sản phẩm…

- Các chế độ phúc lợi khác của công ty: BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ tết, các hoạt động công đoàn, Team building…

