Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Tòa nhà Nam Cường – Đường Tố Hữu
Mô Tả Công Việc
- Triển khai bán hàng các sản phẩm nhựa compound:
- Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng tại các thị trường mục tiêu;
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;
- Kết hợp với Nhà máy triển khai đơn hàng;
- Chăm sóc khách hàng;
- Báo cáo cập nhật tình hình thị trường: nhu cầu, giá cả, thuế, các chính sách khác của Chính phủ ở các thị trường mục tiêu...;
- Phối hợp với Phòng Marketing đề xuất các chiến dịch marketing để thúc đẩy việc bán hàng.
- Số lượng: 02 tiếng anh/ 02 tiếng Trung
Yêu Cầu Công Việc
- Trình độ: Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm trở lên
- Ưu tiên ứng viên nhiệt tình, nhanh nhẹn
Kiến thức/ hiểu biết:
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng quốc tế, khu chế xuất;
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành về Hoá, Polymer, Vật lý, Công nghệ, Kỹ thuật... và các ngành liên quan
- Có kiến thức về thương mại quốc tế.
Kỹ năng:
- Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thị trường, lập kế hoạch;
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán;
- Kỹ năng quản lý thời gian.
- Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.
***Chế độ đãi ngộ:
- Tổng lương thoả thuận: Lương cơ bản + thưởng KPI
- Lương cơ bản: 10 - 25 Triệu VNĐ/tháng tùy theo năng lực, thu nhập lên tới 100tr/ tháng
- Phụ cấp: Ăn trưa + Gửi xe
- Team building 2 lần/năm (trong nước và có thể nước ngoài)
- Thưởng % doanh số đơn hàng xuất theo tháng/ quý/ năm
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc, kỹ thuật sản phẩm…
- Các chế độ phúc lợi khác của công ty: BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ tết, các hoạt động công đoàn, Team building…
Chế độ đãi ngộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Á
