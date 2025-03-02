Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- C
- TT9
- 6, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, P. Vạn Phúc,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng đặt đơn online
Trực inbox Facebook, trực page, trả lời tin nhắn/ bình luận của khách hàng trên các kênh Facebook
Phối hợp với các bộ phận chức năng đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, kiên trì, biết đàm phán.
Kỹ năng tin học văn phòng, làm việc nhóm
Sẵn sàng hỗ trợ các sự kiện/ hoạt động chung của công ty
Có thể làm việc xoay ca
Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gần gũi
Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...
Hưởng đầy đủ tất cả các chế độ theo Luật lao động (BHYT, BHTN, BHXH...)
Lương tháng 13, xét tăng lương 1 lần/năm
Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I’m Leader, I’m Kidsers...
Tham gia các câu lạc bộ bên lề phong phú: CLB Bóng Đá, CLB Thiền, CLB Đọc sách....
Văn phòng làm việc với không gian mở; khuyến khích tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo.
Được cử đi tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & kỹ năng phát triển nghề nghiệp
Nghỉ phép và Nghỉ lễ theo quy định chung của Nhà nước.
Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
