Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C - TT9 - 6, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, P. Vạn Phúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng đặt đơn online

Trực inbox Facebook, trực page, trả lời tin nhắn/ bình luận của khách hàng trên các kênh Facebook

Phối hợp với các bộ phận chức năng đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, kiên trì, biết đàm phán.

Kỹ năng tin học văn phòng, làm việc nhóm

Sẵn sàng hỗ trợ các sự kiện/ hoạt động chung của công ty

Có thể làm việc xoay ca

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gần gũi

Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...

Hưởng đầy đủ tất cả các chế độ theo Luật lao động (BHYT, BHTN, BHXH...)

Lương tháng 13, xét tăng lương 1 lần/năm

Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I’m Leader, I’m Kidsers...

Tham gia các câu lạc bộ bên lề phong phú: CLB Bóng Đá, CLB Thiền, CLB Đọc sách....

Văn phòng làm việc với không gian mở; khuyến khích tinh thần trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Được cử đi tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & kỹ năng phát triển nghề nghiệp

Nghỉ phép và Nghỉ lễ theo quy định chung của Nhà nước.

Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin