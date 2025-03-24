Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 68 Hồng hà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Tư vấn-chăm sóc khách hàng mang đến trải nghiệm tốt về chất lượng dịch vụ của công ty đến khách hàng.
• Duy trì chăm sóc khách hàng cũ , tìm kiếm khách hàng mới.
• Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn kỹ năng theo kế hoạch công ty đề ra .
• Hoàn thành công việc theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi : Từ 22 tuổi trở lên
• Trình độ học vấn : Cao Đẳng trở lên.
• Thái độ làm việc tốt , có trách nhiệm kỷ luật, chăm chỉ chủ động.
• Có kinh nghiệm về tư vấn , CSKH là 1 lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 7-10 triệu. Sau 3 tháng làm việc thu nhập dao động từ 10-15 triệu ( tùy thuộc vào năng lực bản thân)
• Được cung cấp công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc
• Đào tạo về chuyên môn kĩ năng mềm suốt quá trình làm việc tại công ty (Hàng tháng công ty đều tổ chức buổi Workshop)
• Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng
• Công ty có tổ chức Company Trip hàng năm
• Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7-Chủ Nhật và lễ tết nghỉ theo lịch nhà nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 68 Hồng Hà, Phường 02, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

