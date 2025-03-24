Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 Hồng hà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Tư vấn-chăm sóc khách hàng mang đến trải nghiệm tốt về chất lượng dịch vụ của công ty đến khách hàng.

• Duy trì chăm sóc khách hàng cũ , tìm kiếm khách hàng mới.

• Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn kỹ năng theo kế hoạch công ty đề ra .

• Hoàn thành công việc theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi : Từ 22 tuổi trở lên

• Trình độ học vấn : Cao Đẳng trở lên.

• Thái độ làm việc tốt , có trách nhiệm kỷ luật, chăm chỉ chủ động.

• Có kinh nghiệm về tư vấn , CSKH là 1 lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 7-10 triệu. Sau 3 tháng làm việc thu nhập dao động từ 10-15 triệu ( tùy thuộc vào năng lực bản thân)

• Được cung cấp công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc

• Đào tạo về chuyên môn kĩ năng mềm suốt quá trình làm việc tại công ty (Hàng tháng công ty đều tổ chức buổi Workshop)

• Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng

• Công ty có tổ chức Company Trip hàng năm

• Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7-Chủ Nhật và lễ tết nghỉ theo lịch nhà nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Minh Long Phát

