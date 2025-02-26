Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RENAISSANCE VIỆT NAM INC., làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH RENAISSANCE VIỆT NAM INC.,
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RENAISSANCE VIỆT NAM INC.,

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lô F35, Tầng 1, Trung Tâm Mua Sắm Aeon Bình Dương Canary, Đại Lộ Bình Dương, P. Bình Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Giới thiệu các gói tập gym cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn gói tập phù hợp.
Giới thiệu các tiện ích và dịch vụ có sẵn trong gói tập và giới thiệu các khuyến mãi và ưu đãi đang có.
Tham gia vào các hoạt động Marketing và quảng cáo để giúp kêu gọi khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.
Hướng dẫn khách hàng tham quan phòng tập.
Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng, nhập thông tin khách hàng vào hệ thống.
Gọi điện chăm sóc khách hàng, khuyến khích khách hàng đi tập đều đặn.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Hiểu biết về tập Gym là một lợi thế.
- Kỹ năng xử lý vấn đề tốt
- Kỹ năng bán hàng tốt
- Khả năng làm việc nhóm tốt, năng động, nhiệt huyết.
- Yêu thích thể thao, có kinh nghiệm tập Gym là 1 lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh hoặc 1 ngôn ngữ bất kỳ là 1 lợi thế
- Yêu thích công việc giao tiếp với khách hàng
- Có thể làm việc theo ca (Mỗi ca 8 tiếng)
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, nhận sinh viên mới tốt nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH RENAISSANCE VIỆT NAM INC., Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo thêm kiến thức và cách làm việc theo văn hóa của công ty Nhật Bản
- Có cơ hội tham gia đào tạo các chương trình mới của Clb do chuyên gia đến từ Nhật Bản giảng dạy, học phí được công ty tài trợ 100%.
- Có cơ hội giao tiếp ngoại ngữ Anh- Nhật với Sếp người Nhật
- Thưởng nóng nếu vượt KPI
- Tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
- Thưởng lương tháng 13
- Thưởng các ngày lễ trong năm
- Tiền mừng sinh nhật
- Trợ cấp ăn trưa
- Trợ cấp đi lại
- Trợ cấp ngoại ngữ
- Du lịch hàng năm
- Khám sức khỏe nhân viên mỗi năm 1 lần
- Tham gia BHXH theo quy định của luật Lao Động
- Sử dụng trang thiết bị, dịch vụ có trong phòng tập Clb miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RENAISSANCE VIỆT NAM INC.,

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RENAISSANCE VIỆT NAM INC.,

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô F35, Tầng 1, Trung Tâm Mua Sắm Aeon Bình Dương Canary, Đại Lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương

