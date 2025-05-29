Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHUNG MING (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHUNG MING (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Phòng số 16
- 03, Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Theo dõi tiến độ sản xuất, đối chiếu các hồ sơ liên quan đến hàng hóa
-Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có
-Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng và chất lượng dịch vụ
-Viết báo cáo kinh doanh hàng tuần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tiếng trung hoặc tiếng anh giao tiếp cơ bản
-Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
-Ưu tiên nam
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHUNG MING (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp ăn trưa: 50.000 vnd/ngày
12 ngày phép năm
BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ theo quy định
Du lịch hàng năm, tiệc tất niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHUNG MING (VIỆT NAM)
