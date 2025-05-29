Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHUNG MING (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Phòng số 16 - 03, Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Theo dõi tiến độ sản xuất, đối chiếu các hồ sơ liên quan đến hàng hóa

-Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có

-Phối hợp các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng và chất lượng dịch vụ

-Viết báo cáo kinh doanh hàng tuần

Yêu Cầu Công Việc

-Tiếng trung hoặc tiếng anh giao tiếp cơ bản

-Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

-Ưu tiên nam

Quyền Lợi Được Hưởng

Trợ cấp ăn trưa: 50.000 vnd/ngày

12 ngày phép năm

BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ theo quy định

Du lịch hàng năm, tiệc tất niên

Cách Thức Ứng Tuyển

