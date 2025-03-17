Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch phát triển Key Account theo mục tiêu của phòng;

Tìm kiếm khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng theo mục tiêu được phân bổ;

Xây dựng mối quan hệ tốt đối với các khách hàng;

Đến thăm địa điểm nhà máy của khách hàng bất cứ khi nào cần để hiểu dịch vụ và hỗ trợ được khách hàng một cách tốt nhất;

Đề xuất xây dựng/cập nhật, củng cố chính sách và phát triển quan hệ với những Key Account hiện tại;

Phối hợp với bộ phận và các Chi nhánh thông qua Giám đốc chức năng và Trưởng Phòng Key Account để thực hiện kế hoạch.

Tham dự các cuộc họp của phòng để có ra các chương trình hành động cụ thể;

Thực hiện giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động duy trì và phát triển khách hàng;

Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh & Chăm sóc khách hàng trong việc tư vấn, đàm phán và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;

Báo cáo đánh giá định kỳ các hoạt động phát triển khách hàng để đảm bảo tiến độ thực thi theo target;

Đề xuất với Trưởng phòng các chương trình hợp tác và các biện pháp cải tiến chất lượng dịch vụ để hoạt động phát triển khách hàng được hiệu quả hơn.

Tham gia đánh giá thực trạng quy trình, quy định, tiêu chuẩn dịch vụ để đưa ra phương án cải tiến;

Đề xuất với Trưởng phòng xây dựng mới hoặc cải tiến quy trình/SOP cũ;

Triển khai áp dụng thực hiện việc cải tiến dịch vụ;

Báo cáo kết quả thực hiện tại bộ phận.

Tham gia các cuộc họp liên quan và báo cáo định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thương mại quốc tế/ kinh tế đối ngoại;

Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương;

Kinh nghiệm làm việc trong ngành forwarding;

Ưu tiên các ứng viên có kiến thức chuyên ngành logistics;

Kinh nghiệm sales, marketing;

Kinh nghiệm đàm phán, giao dịch thương mại quốc tế;

Tiếng Anh tốt;

Có các kỹ năng giao tiếp, phân tích, giải quyết vấn đề, tư duy logic;

Chủ động, tích cực, linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận;

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...);

Chế độ đãi ngộ tốt: định kỳ 6 tháng tăng lương 1 lần, lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch trong và ngoài nước, hỗ trợ ăn trưa, công tác phí…;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển, đồng nghiệp vui vẻ thân thiện;

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham quan thực tế tại các cảng sân bay, kho bãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

