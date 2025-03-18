Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Fish Golden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 8 - Văn Phòng Tower, Số 238 - 240 - 242 đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Quận Gò Vấp

Lên mục tiêu và thiết kế các dự án nghiên cứu.

Nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm/dịch vụ mới.

Phát triển sản phẩm đảm bảo tuân theo các quy trình vận hành tiêu chuẩn và tuân thủ các chính sách, hướng dẫn an toàn của pháp luật.

Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Nghiên cứu và phát triển, cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty.

Triển khai sản xuất thử nghiệm sản phẩm, lên bảng tiêu chuẩn sản phẩm, hướng dẫn đo các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, lập các TCCS và các tài liệu có liên quan khác đến sản phẩm.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công ty.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành hóa

Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc ở vị trí tương đương

Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Chịu được áp lực cao trong công việc, có đam mê và tâm huyết với nghề.

Chủ động, sáng tạo trong công việc

Lương cứng 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ ( Deal theo kinh nghiệm và năng lực trong buổi phỏng vấn)

Thường xuyên được trải nghiệm các sản phẩm làm đẹp uy tín hàng đầu.

Lương tháng 13 và hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước.

Được tổ chức sinh nhật và thưởng lễ/ tết theo quy định.

Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ/ du lịch/ teambuilding.…

Được làm việc trong môi trường năng động trẻ trung, tham gia vào sản phẩm có quy mô toàn cầu.

Được Review tăng lương hàng năm.

Được hỗ trợ chi phí đào tạo để phát triển bản thân.

