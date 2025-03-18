Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL BAY DISCOVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1M, toà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của Công ty CP Thẻ du lịch Crystal Bay tới các KH đến tham dự sự kiện tại văn phòng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành các công việc liên quan đến tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng và Marketing để khai thác khách hàng tiềm năng; thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu Dịch vụ.

Tìm hiểu, thu thập thông tin, nhu cầu của khách hàng/ thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng về hệ thống sản phẩm (chất lượng, dịch vụ, giá cả...).

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;

Địa điểm làm việc: Tầng 1M, toà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc:

Thời gian:

Nghỉ cố định ngày thứ 2

Thứ 3 -Chủ Nhật, từ 9:00 - hết sự kiện tối

Nghỉ trưa 1,5 tiếng và nghỉ chiều 1 tiếng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó

Có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL BAY DISCOVERY Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 7,000,000 - 9,000,000 (phụ thuộc doanh số cá nhân) + 6-9% hoa hồng + thưởng KPI + hot bonus. Tổng thu nhập trung bình từ 20 - 40 triệu.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng mới, đồng nghiệp trẻ trung, năng động

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TƯ VẤN BÁN HÀNG từ các chuyên viên đào tạo; Quản lý KD và Giám Đốc KD có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

Công ty cung cấp Sales Kit, điện thoại bàn, hỗ trợ phí gửi xe tại tòa nhà.

Đóng BH theo Luật Nhà nước. 12 Ngày phép năm, thưởng Lễ, Tết, thưởng sinh nhật. Tham gia Team building, outing, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng tại các khu resort 5sao của Tập đoàn Crystal Bay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CRYSTAL BAY DISCOVERY

