Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 118/48/33 liên khu 5

- 6, bình hưng hòa b, bình tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua: marketing, nghiên cứu dữ liệu sẵn có, tham gia hội chợ, các mối quan hệ...
- Làm việc trực tiếp với khách hàng, tư vấn, báo giá và bán sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Lắng nghe, giải quyết các thắc mắc, yêu cầu/khiếu nại của khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Quản lý quá trình bán hàng: từ lúc báo giá – lên đơn hàng và xử lý đơn hàng, đảm bảo đúng tiến độ cho khách, chịu trách nhiệm cập nhật tiến trình thanh toán đơn hàng cho kế toán hoặc cấp trên.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra phương án chiến lược bán hàng phù hợp, cũng như tham vấn cho cấp trên khi có yêu cầu.
- Theo dõi và đánh giá doanh số bán hàng định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Độ tuổi từ 20-35
- Nhanh nhạy, hoạt bát, trung thực, chịu học hỏi và chịu đổi mới; chủ động trong công việc.
- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 năm trở lên
- Có bằng lái ô tô là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ T2-trưa T7, chiều T7 và chủ nhật được nghỉ
- Lương căn bản (thỏa thuận) + hoa hồng theo doanh số + thưởng thêm (nếu hoàn thành xuất sắc).
- Phụ cấp ăn trưa.
- Xét tăng lương hằng năm.
- Nghỉ lễ, Tết, chế độ bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao động.
- Du lịch hằng năm, thưởng các dịp lễ lớn trong năm (30/4, 2/9)
- Được công ty tạo mọi điều kiện để học tập, nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 118/50/1/4 Đường Liên Khu 5-6, KP5, P. Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

