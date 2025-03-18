Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - S.pace 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

· Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội ngũ

· Dẫn dắt hoạt động của đội ngũ kinh doanh

· Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ

· Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo vị trí

· Chủ động tham gia, hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hội thảo/triển lãm do công ty tổ chức

· Xây dựng hình ảnh thương hiệu cho cá nhân, đội ngũ và công ty

· Độ tuổi: Từ 24 tuổi

· Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên

· Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm tại các vị trí kinh doanh, bán hàng (Có kinh nghiệm quản lý là một lợi thế)

· Có kiến thức về lĩnh vực tài chính là một lợi thế

· Năng động, nhiệt huyết, khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

· Khát khao chinh phục và luôn hướng tới kết quả tốt nhất

· Ngoại hình sáng, tác phong chuyên nghiệp là một lợi thế

Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cơ bản: 20.000.000 VND + Thưởng doanh số: Tháng/ Quý/ Năm

· Trợ cấp khác (chi phí đi lại, điện thoại): 900.000 VND

- Thu nhập trung bình từ 30 triệu trở lên

· Hỗ trợ thu nhập trong 2 tháng đào tạo: 1 tháng lương cơ bản/tháng

· Trang bị IPAD làm việc

· Tham gia các lớp đào tạo quản lý chất lượng tại SUNLIFE

· Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng

· Tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước của công ty: Dubai, China, Singapore, Newzealand,…

· Được cấp thẻ bảo hiểm sức khoẻ cá nhân

· Làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, khơi gợi nguồn cảm hứng

