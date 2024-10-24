Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 533 Lê Văn Qưới, Bình Trị Đông A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, liên hệ với đối tác để giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ theo dõi hợp đồng và xây dựng hệ thống mạng lưới đại lý.

- Báo giá, đàm phán, tư vấn các sản phẩm cho Khách hàng.

- Bán và giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm camera, thiết bị an ninh, thiết bị viễn thông, ...

- Quản lý đơn hàng, chốt đơn hàng, up sản phẩm, đăng bài viết, ...

- Theo dõi các đơn hàng, hỗ trợ quá trình giao hàng

- Các công việc khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nữ

- Tuổi : 22 – 35 tuổi

- Trình độ : Cao đẳng trở lên

- Lương : 7 - 20 triệu + thưởng + hoa hồng + BHXH, BHYT + phúc lợi công ty

- Thời gian làm việc : Giờ HC - thứ 2 - thứ 7 từ 8h-17h30

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm

- Ưu tiên người miền nam, miền trung

Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng và chính sách theo quy định công ty

- Lương tháng thứ 13 khi làm đủ 1 năm, review lương 1 lần/năm

- Nhận đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động , luật BHXH Việt Nam quy định

- Du lịch.

- Khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHƯƠNG DUNG

