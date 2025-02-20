Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 116 Nguyễn Chí Thanh,Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh

*Tư vấn và bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng

* Liên hệ với khách hàng qua điện thoại

* Vệ sinh quầy kệ, khu vực sân, bếp, kho và cửa hàng

* Trưng bày, sắp xếp kệ rượu, kệ khuyến mãi theo đúng yêu cầu của CHT và TBP

* Nhận và kiểm đếm hàng hoá theo đúng quy trình

* Xuất phiếu + điều phối giao nhận tại chỗ theo yêu cầu của các kênh

* Kiểm kê hàng hoá theo lịch / đột xuất theo yêu cầu củaQuản lý showroom

*Làm phiếu đề xuất Huỷ sản phẩm hay POSM theo yêu cầu của Quản lý hoặc TBP

* Làm phiếu điều chuyển, phiếu nhập hàng, phiếu nhập hàng bán trả lại lên phần mềm.

* In + lưu trữ tất cả các chứng từ Nhập và Xuất tại của hàng.

* Bàn giao chứng từ gốc về phòng kế toán theo tuần. ( Tất cả phiếu xuất hàng)

* Hoàn thành tất cảTast list theo quy định tại cửa hàng.

* Hoàn thành tất cả các công việc theo yêu cầu của Quản lý và ban Giám đốc.

* Kiểm tra các thông tin của phiếu nhập và xuất kho: Tên hàng, Số lượng, Mã kho, Ngày tháng năm, Diễn giải.

* Kiểm tra các phiếu nhập: Hóa đơn mua hàng trong nước, Phiếu điều chuyển kho, Phiếu nhập hàng bán bị trả lại.

Yêu Cầu Công Việc

*Bán hàng, thu hồi công nợ.

* Đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh số theo tháng, quý, xnăm

* Chịu trách nhiệm với Công ty về hàng hoá tại nơi làm việc

* Thực hiện các công việc hằng ngày theo đúng nội quy, quy trình và quy chế của cửa hàng và công ty

* Trưng bày hàng hóa đúng vị trí theo chương trình khuyến mãi của quản lý đề ra.

* Chịu trách nhiệm về vệ sinh tại cửa hàng.

* Có trách nhiệm kiểm soát và thu hồi công nợ những khách hàng của mình.

* Có kinh nghiệm bán hàng tại showroom hoặc cửa hàng bán lẻ là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh Thì Được Hưởng Những Gì

* Nghỉ 01 ngày/ tuần

* Nghỉ lễ, tết, phép theo Quy định công ty

* Thưởng năm, thưởng thâm niên, thưởng doanh số, thưởng lễ, tết

* Tham gia các hoạt động công ty

* Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh

