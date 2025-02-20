Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 116 Nguyễn Chí Thanh,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

*Tư vấn và bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng
* Liên hệ với khách hàng qua điện thoại
* Vệ sinh quầy kệ, khu vực sân, bếp, kho và cửa hàng
* Trưng bày, sắp xếp kệ rượu, kệ khuyến mãi theo đúng yêu cầu của CHT và TBP
* Nhận và kiểm đếm hàng hoá theo đúng quy trình
* Xuất phiếu + điều phối giao nhận tại chỗ theo yêu cầu của các kênh
* Kiểm kê hàng hoá theo lịch / đột xuất theo yêu cầu củaQuản lý showroom
*Làm phiếu đề xuất Huỷ sản phẩm hay POSM theo yêu cầu của Quản lý hoặc TBP
* Làm phiếu điều chuyển, phiếu nhập hàng, phiếu nhập hàng bán trả lại lên phần mềm.
* In + lưu trữ tất cả các chứng từ Nhập và Xuất tại của hàng.
* Bàn giao chứng từ gốc về phòng kế toán theo tuần. ( Tất cả phiếu xuất hàng)
* Hoàn thành tất cảTast list theo quy định tại cửa hàng.
* Hoàn thành tất cả các công việc theo yêu cầu của Quản lý và ban Giám đốc.
* Kiểm tra các thông tin của phiếu nhập và xuất kho: Tên hàng, Số lượng, Mã kho, Ngày tháng năm, Diễn giải.
* Kiểm tra các phiếu nhập: Hóa đơn mua hàng trong nước, Phiếu điều chuyển kho, Phiếu nhập hàng bán bị trả lại.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Bán hàng, thu hồi công nợ.
* Đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh số theo tháng, quý, xnăm
* Chịu trách nhiệm với Công ty về hàng hoá tại nơi làm việc
* Thực hiện các công việc hằng ngày theo đúng nội quy, quy trình và quy chế của cửa hàng và công ty
* Trưng bày hàng hóa đúng vị trí theo chương trình khuyến mãi của quản lý đề ra.
* Chịu trách nhiệm về vệ sinh tại cửa hàng.
* Có trách nhiệm kiểm soát và thu hồi công nợ những khách hàng của mình.
* Có kinh nghiệm bán hàng tại showroom hoặc cửa hàng bán lẻ là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh Thì Được Hưởng Những Gì

* Nghỉ 01 ngày/ tuần
* Nghỉ lễ, tết, phép theo Quy định công ty
* Thưởng năm, thưởng thâm niên, thưởng doanh số, thưởng lễ, tết
* Tham gia các hoạt động công ty
* Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 94 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

