Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Đón tiếp khách tới Studio và hướng dẫn, tư vấn các gói chụp, dịch vụ của Công ty
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, phối hợp vs các bộ phận để hoàn thành đơn hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, phối hợp vs các bộ phận khách để hoàn thành đơn hàng.
Các công việc khác được cấp trên giao

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh năm 2002 - 1998
Tinh thần trách nhiệm cao, năng nổ, giao tiếp
Có khả năng giao tiếp, tư vấn tốt
Yêu thích, quan tâm môi trường làm việc về nhiếp ảnh và yêu thích trẻ nhỏ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 + % Doanh Thu (Thu nhập 8 - 15tr +++/tháng)
Cơ hội nắm giữ vị trí quan trọng, làm chủ sản phẩm, trở thành Key Member, sát cánh cùng đội ngũ Founding Team của Nắng
Tham gia tiệc ngọt hàng tuần, Teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Ngách 15 Ngõ 629 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

