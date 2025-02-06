Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Đón tiếp khách tới Studio và hướng dẫn, tư vấn các gói chụp, dịch vụ của Công ty

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, phối hợp vs các bộ phận để hoàn thành đơn hàng

Các công việc khác được cấp trên giao

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh năm 2002 - 1998

Tinh thần trách nhiệm cao, năng nổ, giao tiếp

Có khả năng giao tiếp, tư vấn tốt

Yêu thích, quan tâm môi trường làm việc về nhiếp ảnh và yêu thích trẻ nhỏ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 + % Doanh Thu (Thu nhập 8 - 15tr +++/tháng)

Cơ hội nắm giữ vị trí quan trọng, làm chủ sản phẩm, trở thành Key Member, sát cánh cùng đội ngũ Founding Team của Nắng

Tham gia tiệc ngọt hàng tuần, Teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP

