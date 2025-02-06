Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Đón tiếp khách tới Studio và hướng dẫn, tư vấn các gói chụp, dịch vụ của Công ty
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, phối hợp vs các bộ phận để hoàn thành đơn hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, phối hợp vs các bộ phận khách để hoàn thành đơn hàng.
Các công việc khác được cấp trên giao
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, sinh năm 2002 - 1998
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7.000.000 + % Doanh Thu (Thu nhập 8 - 15tr +++/tháng)
Cơ hội nắm giữ vị trí quan trọng, làm chủ sản phẩm, trở thành Key Member, sát cánh cùng đội ngũ Founding Team của Nắng
Tham gia tiệc ngọt hàng tuần, Teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
