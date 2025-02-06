Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Thể Giao,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành mục tiêu chung.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Nghiên cứu thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp THPT trở lên, ngoại hình ổn, da đẹp.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin