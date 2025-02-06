Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 13, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, liên hệ thiết lập các cuộc hẹn với khách hàng .
- Gửi mail các thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng B2B . Tiếp nhận phản hổi và xử lý thông tin.
- Xây dựng, phát triển mối quan hệ với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.
- Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến báo giá, hợp đồng và thanh toán.
- Hỗ trợ lên kế hoạch tổ chức các meeting, hội thảo, liên hệ mời khách hàng tham gia.
- Hỗ trợ theo dõi các chương trình khuyến mãi, tặng quà, các ưu đãi hỗ trợ khách hàng.
- Lập báo cáo hàng tuần về kết quả và tiến độ kinh doanh cho cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiênứng viên đã có kinh nghiệm Sale/Telesales trong chuỗi hệ thống, các mảng bán lẻ, các công ty về thiết bị giáo dục...
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và tư vấn sản phẩm.
- Giọng nói rõ ràng, thu hút người nghe
- Nhiệt tình, chu đáo và có thái độ tốt với khách hàng.
- Bằng cấp: từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương cứng 10.000.000 + thưởng nóng + Incentive cam kết trên 10%
- Thưởng 50.000 - 70.000 cho 1 cuộc hẹn khách hàng thành công. Tổng thu nhập từ 15 đến 20 triệu/ tháng
- Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch
- Được trang bị máy tính, điện thoại
- Có cơ hội được vi vu công tác
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ
- Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 19, nhà 8, đường 13, Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

