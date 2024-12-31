Tuyển Nhân viên kinh doanh Du Lịch Xanh Dìn Ký Lái Thiêu làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 8/15 KP Đông, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương|, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chuẩn bị và bảo quản nguyên liệu.

- Kiểm kê hàng hóa, lên đơn nhập hàng.

- Pha chế theo công thức.

Địa chỉ cơ sở 1 : Số 8/15 đường Vĩnh Phú 02 ,KP Đông, Phường Vĩnh Phú , TP. Thuận An, Bình Dương.

Địa chỉ cơ sở 2 : Số 2/94 Âp Bình Thuận , Phường Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương.

Địa chỉ cơ sở 3 : 31/4 Đường Đê Bao Sông Sài Gòn , Phường Vĩnh Phú , TP. Thuận An, Bình Dương.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam , Nữ độ tuổi từ 20 -> 30.

- Đã có kinh nghiệm làm quầy nước ,Quán bar , nhà hàng , quán ăn.

Tại Du Lịch Xanh Dìn Ký Lái Thiêu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7,5-8,5tr / tháng

- Được cấp phát đồng phục;

- Được hưởng tất cả các chế độ đãi ngộ khác theo nôi quy, quy chế của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định, gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Du Lịch Xanh Dìn Ký Lái Thiêu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin