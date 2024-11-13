Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH AGTV SIMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 78 - 20 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH AGTV SIMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 78 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH AGTV SIMED
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Mức lương
78 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Số 249A Đường Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 78 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm máy móc thiết bị thẩm mỹ do Công ty cung cấp đến khách hàng theo data sẵn có trên phần mềm hoặc data do phòng Marketing đưa về. Khách hàng là thẩm mỹ viện, spa, phòng khám.
- Khai thác, tiếp cận và chăm sóc khách hàng tại khu vực phân công
- Đạt mục tiêu bán hàng tháng, quý, năm, tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
- Phối hợp với kế toán thực hiện đốc thúc khách hàng trả nợ công nợ theo quy định
- Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 78 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm NVKD, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sale trong ngành thiết bị y tế, thiết bị thẩm mỹ, mỹ phẩm...
- Giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh, có thể đi công tác;
- Linh hoạt trong giao tiếp, tự tin;
- Trình độ Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH AGTV SIMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo thành tích và thâm niên công tác.
- % Hoa hồng bán máy
- Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, ăn trưa, hưởng công tác phí theo quy định.
- Quyền lợi bắt buộc: lương tháng 13, tham gia BHXH, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, ...
- Được tham gia các hoạt động phong trào thể thao, du lịch, liên hoan, ... các hoạt động chăm lo đời sống như hiếu, hỉ. ốm đau, ...
- Chế độ khen thưởng, xứng đáng theo cá nhân, theo đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Số 249A Đường Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

