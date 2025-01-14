Tuyển Nhân viên kinh doanh GOLDEN SAND TRADING & CONSULTING CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn Chính sách lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng và minh bạch Được tham gia bảo hiểm 24/24 và tham gia đầy đủ các bảo hiểm theo quy định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng ngành phụ gia, nguyên liệu thực phẩm.

Thực hiện các dự án mới theo yêu cầu của khách hàng.

Trau dồi kiến thức chuyên môn về sản phẩm, tìm hiểu xu hướng và nhu cầu của thị trường.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức và kinh nghiệm về ngành phụ gia, nguyên liệu thực phẩm

Không yêu cầu có kinh nghiệm sales

Linh hoạt, nhạy bén và chủ động

Tại GOLDEN SAND TRADING & CONSULTING CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GOLDEN SAND TRADING & CONSULTING CORPORATION

