Tuyển Nhân viên kinh doanh GOLDEN SAND TRADING & CONSULTING CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại GOLDEN SAND TRADING & CONSULTING CORPORATION
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn Chính sách lương, thưởng, phúc lợi rõ ràng và minh bạch Được tham gia bảo hiểm 24/24 và tham gia đầy đủ các bảo hiểm theo quy định, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng ngành phụ gia, nguyên liệu thực phẩm.
Thực hiện các dự án mới theo yêu cầu của khách hàng.
Trau dồi kiến thức chuyên môn về sản phẩm, tìm hiểu xu hướng và nhu cầu của thị trường.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và kinh nghiệm về ngành phụ gia, nguyên liệu thực phẩm
Không yêu cầu có kinh nghiệm sales
Linh hoạt, nhạy bén và chủ động
Tại GOLDEN SAND TRADING & CONSULTING CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GOLDEN SAND TRADING & CONSULTING CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
