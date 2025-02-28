Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ MỚI làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ MỚI
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 09, Đường Số 7B, Khu 03, P. Hoà Phú,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
- Báo giá sản phẩm, dịch vụ
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.
- Báo cáo kết quả công việc với cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Sử dụng Excel, Word tốt
– Có kỷ luật, tác phong tốt và nghiêm túc trong công việc
– Có sức khỏe tốt, trung thực, chịu khó học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
– Đã từng làm trong ngành bán hàng, kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
– Phụ cấp ăn trưa, xăng xe đầy đủ.
– Phụ cấp tăng ca và công trình hàng tháng
– Đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
– Được Công ty hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại + cước điện thoại
– Thưởng tháng lương thứ 13 và đi du lịch nghỉ dưỡng 1 lần/ năm
– Lương cơ bản 8 – 15 triệu (hoặc lương thỏa thuận tùy theo trình độ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
