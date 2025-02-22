Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Hồ Chí Minh:
- 258 Quốc Lộ 13, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tìm kiếm khách hàng và đi thị trường, bán hàng tại showroom
Sản phẩm kinh doanh: Gạch men, thiết bị vệ sinh, Nội thất cao cấp
Tiếp cận, tư vấn, chăm sóc khách hàng
Duy trì mối quan hệ kinh doanh/ xây dựng/ kiến trúc, tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Báo cáo công việc theo định kỳ, phát sinh
Tốt nghiệp Trung cấptrở lên
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.
Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.
Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng
QUYỀN LỢI:
THU NHẬP: Lương cơ bản: 6.000.000vnđ – 8.000.000 vnđ(có thể đăng ký target) +Phụ cấpcơm trưa: 600.000 - 650.000 vnđ (thử việc 100%), Phụ cấp xăng xe + điện thoại: 800.000 vnđ (thử việc 50%) +Hoa hồng theo ngành hàng
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Các chính sách phúc lợi khác
Chính sách khuyến khích dành cho Khối Kinh Doanh: thưởng best seller, Nhân viên xuất sắc...
12 ngày phép trong năm
Được training, đào tạo từ các quản lý, leader và team đào tạo của Tập đoàn
Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển.
Phòng tập GYM với các sản phẩm cao cấp
Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Các chính sách phúc lợi khác
Chính sách khuyến khích dành cho Khối Kinh Doanh: thưởng best seller, Nhân viên xuất sắc...
12 ngày phép trong năm
Được training, đào tạo từ các quản lý, leader và team đào tạo của Tập đoàn
Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển.
Phòng tập GYM với các sản phẩm cao cấp
Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI