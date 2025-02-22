Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 258 Quốc Lộ 13, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và đi thị trường, bán hàng tại showroom
Sản phẩm kinh doanh: Gạch men, thiết bị vệ sinh, Nội thất cao cấp
Tiếp cận, tư vấn, chăm sóc khách hàng
Duy trì mối quan hệ kinh doanh/ xây dựng/ kiến trúc, tạo nguồn khách hàng tiềm năng
Báo cáo công việc theo định kỳ, phát sinh
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI:
THU NHẬP: Lương cơ bản: 6.000.000vnđ – 8.000.000 vnđ(có thể đăng ký target) +Phụ cấpcơm trưa: 600.000 - 650.000 vnđ (thử việc 100%), Phụ cấp xăng xe + điện thoại: 800.000 vnđ (thử việc 50%) +Hoa hồng theo ngành hàng
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Các chính sách phúc lợi khác
Chính sách khuyến khích dành cho Khối Kinh Doanh: thưởng best seller, Nhân viên xuất sắc...
12 ngày phép trong năm
Được training, đào tạo từ các quản lý, leader và team đào tạo của Tập đoàn
Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển.
Phòng tập GYM với các sản phẩm cao cấp
Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A,đường số 3,Phường An Phú,Tp Thủ Đức,Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

