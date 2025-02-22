Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 258 Quốc Lộ 13, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và đi thị trường, bán hàng tại showroom

Sản phẩm kinh doanh: Gạch men, thiết bị vệ sinh, Nội thất cao cấp

Tiếp cận, tư vấn, chăm sóc khách hàng

Duy trì mối quan hệ kinh doanh/ xây dựng/ kiến trúc, tạo nguồn khách hàng tiềm năng

Báo cáo công việc theo định kỳ, phát sinh

Tốt nghiệp Trung cấptrở lên

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.

Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng

QUYỀN LỢI:

THU NHẬP: Lương cơ bản: 6.000.000vnđ – 8.000.000 vnđ(có thể đăng ký target) +Phụ cấpcơm trưa: 600.000 - 650.000 vnđ (thử việc 100%), Phụ cấp xăng xe + điện thoại: 800.000 vnđ (thử việc 50%) +Hoa hồng theo ngành hàng

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Các chính sách phúc lợi khác

Chính sách khuyến khích dành cho Khối Kinh Doanh: thưởng best seller, Nhân viên xuất sắc...

12 ngày phép trong năm

Được training, đào tạo từ các quản lý, leader và team đào tạo của Tập đoàn

Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển.

Phòng tập GYM với các sản phẩm cao cấp

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Bất động sản

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

