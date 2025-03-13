Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO
- Hồ Chí Minh:
- 349/18 Bình Lợi, P.13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Theo dõi giấy tờ phải còn hạn, và cung cấp kịp thời cho tài xế : Cà vẹt, Đăng kiểm, BH TNDS và BH VCX, PH và các giấy tờ liên quan.
Theo dõi:
- Giấy tờ đầu vào: CCCD, GPLX, sim chính chủ, thông tin cư trú
- Hợp đồng TX/CX, BB Bàn giao
- Đẩy quy trình base, và cập nhật đầy đủ
Lập kế hoạch và theo dõi các kết quả:
- Xác minh nơi ở, chỗ đậu xe đầu vào: trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao xe
- Xác minh người thân: trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao xe
- Xác minh định kỳ nơi ở, chỗ đậu xe: 3 tháng/lần
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng excel, google sheet, google form thành thạo
Kĩ năng Word tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO Thì Được Hưởng Những Gì
- Có 12 ngày phép năm, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
- Hỗ trợ ăn trưa.
- Teambuilding hàng năm.
- Thưởng cuối năm.
- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
