Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HOLDINGS SACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Theo dõi giấy tờ phải còn hạn, và cung cấp kịp thời cho tài xế : Cà vẹt, Đăng kiểm, BH TNDS và BH VCX, PH và các giấy tờ liên quan.

Theo dõi:

- Giấy tờ đầu vào: CCCD, GPLX, sim chính chủ, thông tin cư trú

- Hợp đồng TX/CX, BB Bàn giao

- Đẩy quy trình base, và cập nhật đầy đủ

Lập kế hoạch và theo dõi các kết quả:

- Xác minh nơi ở, chỗ đậu xe đầu vào: trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao xe

- Xác minh người thân: trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao xe

- Xác minh định kỳ nơi ở, chỗ đậu xe: 3 tháng/lần