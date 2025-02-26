Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Insmart
- Hồ Chí Minh: Lương cứng + % hoa hồng => Thu nhập trung bình 10
- 15tr/tháng Thử việc 100% lương (Thử việc 2 tháng) Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ tết trong năm BHXH sau thử việc, Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Chế độ sinh nhật, cưới, hiếu, teambuilding, du lịch hằng năm; Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định của công ty; Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài. Được cung cấp data khách hàng., Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Quản lý data khách hàng được giao,
Chủ động tìm kiếm khai thác nguồn khách hàng mới theo KPI,
Chăm sóc khách hàng trong danh sách được phân công,
Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh tại địa bàn phụ trách,
Thiết lập mở rộng mạng lưới quan hệ khách hàng
Thực hiện các báo cáo, phân tích định kỳ tháng, quý, năm
Một số các công việc khác khi có phát sinh.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin khi nói chuyện trao đổi với khách hàng,
Ưu tiên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực y tế hoặc tại các cơ sở y tế,
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, biết nắm bắt tâm lý khách hàng,
Cẩn thận có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty Cổ Phần Insmart Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Insmart
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
