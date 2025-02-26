Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + % hoa hồng => Thu nhập trung bình 10 - 15tr/tháng Thử việc 100% lương (Thử việc 2 tháng) Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ tết trong năm BHXH sau thử việc, Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Chế độ sinh nhật, cưới, hiếu, teambuilding, du lịch hằng năm; Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định của công ty; Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài. Được cung cấp data khách hàng., Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Quản lý data khách hàng được giao,

Chủ động tìm kiếm khai thác nguồn khách hàng mới theo KPI,

Chăm sóc khách hàng trong danh sách được phân công,

Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh tại địa bàn phụ trách,

Thiết lập mở rộng mạng lưới quan hệ khách hàng

Thực hiện các báo cáo, phân tích định kỳ tháng, quý, năm

Một số các công việc khác khi có phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các khối ngành Kinh doanh, kinh tế, Marketing,...

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin khi nói chuyện trao đổi với khách hàng,

Ưu tiên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực y tế hoặc tại các cơ sở y tế,

Kỹ năng xử lý tình huống tốt, biết nắm bắt tâm lý khách hàng,

Cẩn thận có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Insmart Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Insmart

