Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Số 1 Diệu Tiên, khu phố Xuân Thụ, P. Đông Ngàn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Đăng tải thông tin, cập nhật thông tin trên trang web doanh nghiệp

- Tìm kiếm khách hàng, liên hệ với các khách hàng theo yêu cầu của quản lý

- Phiên dịch tài liệu, phiên dịch trao đổi online hoặc trong các cuộc gặp gỡ,

- Cập nhật và theo dõi thông tin các đơn hàng

- Làm các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tuổi từ 25 trở lên

- Nghe nói đọc đánh máy tiếng Trung thành thạo

- Có kinh nghiệm đi làm từ năm trở lên, kinh nghiệm làm trợ lý hoặc sale là một lợi thế

- Có thể đi công tác các tỉnh, nước ngoài khi cần

- Có khả năng chịu áp lực công việc, trung thực, cầu thị, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

- Lương cứng + Phụ cấp: Tổng 11 tr/tháng

- Thưởng năm: 1-3 % lợi nhuận ròng của công ty tùy theo mức độ cống hiến và hiệu quả công việc.

- Nộp bảo hiểm 100% lương cơ bản từ tháng làm việc chính thức đầu tiên (thử việc 2 tháng).

- Hưởng chế độ theo đúng quy định luật LĐ Việt Nam, thưởng Lễ, Tết, du lịch mỗi năm 1 lần, quà tặng, tổ chức ăn uống các dịp đặc biệt trong năm.

Môi trường làm việc: Sếp và đồng nghiệp thân thiện, dễ mến, hào phóng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam

