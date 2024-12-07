Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Material Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Material Vina
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm kiếm, khảo sát, lập danh sách khách hàng mục tiêu
- Thăm, thẩm định khách hàng
- Báo giá, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, nữ, từ 22 tuổi trở lên
- Có kiến thức về gia công cơ khí là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên thành thạo ngoại ngữ : Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Trung
-Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô, chủ động sử dụng xe công ty để đi thăm khách hàng.
Tại Công ty cổ phần Material Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng thỏa thuận (theo năng lực - không giới hạn) + thưởng HH kinh doanh cao
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết )
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực, thế mạnh của bản thân
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính: 8h-17h (từ thứ 2 đến thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Material Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
