Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Material Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, khảo sát, lập danh sách khách hàng mục tiêu

- Thăm, thẩm định khách hàng

- Báo giá, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ, từ 22 tuổi trở lên

- Có kiến thức về gia công cơ khí là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên thành thạo ngoại ngữ : Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Trung

-Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô, chủ động sử dụng xe công ty để đi thăm khách hàng.

Tại Công ty cổ phần Material Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận (theo năng lực - không giới hạn) + thưởng HH kinh doanh cao

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết )

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực, thế mạnh của bản thân

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính: 8h-17h (từ thứ 2 đến thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Material Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin