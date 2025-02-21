Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng + Hoa hồng. Được đào tạo trong quá trình làm việc. Có cơ hội lên chính thức và review mức lương. Được làm việc onlines, chỉ cần lên văn phòng họp vào một số buổi trong tuần

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác các tệp khách hàng.
Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty trên nhiều nền tảng (sản phẩm công nghệ liên quan đầu tư chứng khoán).
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Theo dõi hồ sơ khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có kiến thức, đam mê đầu tư chứng khoán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 3 - 4 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Hapro Building, Số 11B Phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

