Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + Hoa hồng. Được đào tạo trong quá trình làm việc. Có cơ hội lên chính thức và review mức lương. Được làm việc onlines, chỉ cần lên văn phòng họp vào một số buổi trong tuần

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác các tệp khách hàng.

Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty trên nhiều nền tảng (sản phẩm công nghệ liên quan đầu tư chứng khoán).

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Theo dõi hồ sơ khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên ứng viên có kiến thức, đam mê đầu tư chứng khoán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 3 - 4 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK

