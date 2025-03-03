Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

– Thực hiện thanh toán tiền khi khách mua hàng.
– Chế biến các sản phẩm theo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Kiểm nhận và sắp xếp hàng hoá theo qui định.
– Đảm bảo hàng hóa đầy đủ và giữ vệ sinh trong cửa hàng.
– Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn, phân công của Quản Lý Cửa Hàng.
-Thời gian làm việc: được đăng kí lịch làm, 4 đêm/tuần (ca 22h-6h)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi: 18 – 30 tuổi.
– Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT
– Yêu thích công việc bán hàng. – Hoạt bát, vui vẻ, tự giác, giao tiếp tốt.
– Làm việc vào tất cả các ngày Lễ/Tết cổ truyền.

Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Được đào tạo kiến thức trong ngành bán lẻ.
– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
– Cơ hội thăng tiến lên các cấp Quản lý chỉ từ 6 tháng – 1 năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 123 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

