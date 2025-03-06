Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên lạc với khách hàng, thu thập thông tin và nguyện vọng của khách hàng, báo cáo cấp trên và triển khai nội bộ.

- Tìm kiếm khách hàng và thăm viếng khách hàng

- Thông tin đến khách hàng và phối hợp các bộ phận xúc tiến đề án trong phạm vi hoạt động VA/VE; CIM 0.8

- Tiếp nhận và quản lý các thay đổi thiết kế

- Quản lý việc thay đổi giá bán

- Tiếp nhận, triển khai và quản lý các yêu cầu thử nghiệm từ khách hàng

- Báo giá sản phẩm mới, quản lý đơn đặt hàng sản phẩm mới

- Lập và quản lý bản kế hoạch chuẩn bị sản xuất (kế hoạch lớn) cho sản phẩm mới

- Quản lý doanh thu, lập các báo cáo liên quan đến dự báo doanh thu và doanh thu thực tế

- Thu thập thông tin và triển khai nội bộ. Bao gồm xu hướng của sản phẩm hiện tại, thông tin sản phẩm mới

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, dưới 30 tuổi - Tốt nghiệp ĐH

- Ko yêu cầu kinh nghiệm nhưng có mindset sale

- Tiếng Nhật giao tiếp tốt, N2 trở lên (bắt buộc có bằng JLPT N2), ưu tiên biết thêm tiếng Anh

- Sử dụng tin học văn phòng (excell, power point, outlook)

- Teamwork

- Có thể đi công tác (nếu có)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Working time：Thứ 2 - Thứ 7：7:30-16:15, Thứ 7 làm việc cách tuần

Working time

- Nhận lương Net

- Thử việc: 85%

- Các khoản hỗ trợ: tiền xăng, tiền nhà, tiền chuyên cần (930,000đ)

- Được công ty đóng toàn bộ tiền BHXH, BHYT, BHTN và Thuế TNCN

- Phụ cấp tăng ca (nếu có)

- Du lịch công ty, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin