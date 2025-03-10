Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - Phường Phú Thọ Hòa, Thị xã Phú Thọ

Nhân viên kinh doanh

Tiếp đón và tư vấn khách hàng về các loại vải và sản phẩm tại cửa hàng hoặc khách liên hệ qua hotline, zalo.

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng theo quy định.

Tạo các bảng màu, bảng mẫu cho khách hàng

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng

Theo dõi số lượng hàng tồn kho, đơn hàng, công nợ của khách để lên kế hoạch chào bán và báo cáo kịp thời khi cần bổ sung hàng với trưởng bộ phận.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, thường xuyên liên hệ để cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi.

Đề xuất các sản phẩm phù hợp dựa trên lịch sử mua hàng của khách hàng

Thực hiện các chiến dịch bán thêm nhằm tăng doanh thu từ khách hàng

Phối hợp với bộ phận thu mua để đề xuất các mặt hàng bán chạy, đồng thời lên ý tưởng mua hàng

Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số được giao.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: NỮ

Nhanh nhẹ, giao tiếp tốt.

Độ tuổi: 24 – 30 tuổi

Kinh nghiệm về tư vấn bán hàng tối thiểu 1 năm

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Yêu thích công việc kinh doanh, có kỹ năng bán hàng.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CỨNG từ 6.000.000 - 8.000.000 + thưởng KPI + thưởng doanh số + thưởng doanh thu tổng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI

