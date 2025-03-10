Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI
- Phú Thọ:
- Phường Phú Thọ Hòa, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón và tư vấn khách hàng về các loại vải và sản phẩm tại cửa hàng hoặc khách liên hệ qua hotline, zalo.
Sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng theo quy định.
Tạo các bảng màu, bảng mẫu cho khách hàng
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng
Theo dõi số lượng hàng tồn kho, đơn hàng, công nợ của khách để lên kế hoạch chào bán và báo cáo kịp thời khi cần bổ sung hàng với trưởng bộ phận.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, thường xuyên liên hệ để cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi.
Đề xuất các sản phẩm phù hợp dựa trên lịch sử mua hàng của khách hàng
Thực hiện các chiến dịch bán thêm nhằm tăng doanh thu từ khách hàng
Phối hợp với bộ phận thu mua để đề xuất các mặt hàng bán chạy, đồng thời lên ý tưởng mua hàng
Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số được giao.
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹ, giao tiếp tốt.
Độ tuổi: 24 – 30 tuổi
Kinh nghiệm về tư vấn bán hàng tối thiểu 1 năm
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Yêu thích công việc kinh doanh, có kỹ năng bán hàng.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
