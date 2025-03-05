Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - PG1 - 12 Vincom, đường Quang Trung, Phường Đề Thám, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và thị trường liên tục.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.

Khả năng thuyết phục và đàm phán tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Am hiểu về thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao trong công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP

