Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 75, đường N8, KP Đông An, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kinh doanh các dòng máy Máy chế biến gỗ bao gồm máy cưa, máy dán cạnh, máy bào, máy chà nhám, máy phay, máy khoan, máy CNC...

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, gửi báo giá cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty.

- Tư vấn giải pháp tổng thể bố trí nhà xưởng theo yêu cầu khách hàng.

- Đàm phán, thoả thuận và chốt đơn hàng.

- Theo dõi, chăm sóc khách hàng, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng. Hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng.

- Báo cáo kinh doanh theo tuần, tháng.

- Và các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm kinh doanh các máy móc công nghiệp

- Có hiểu biết về các dòng máy chế biến gỗ, máy CNC, có kinh nghiệm bán hàng máy chế biến gỗ là một lợi thế.

- Năng động, kiên trì, trung thực có trách nhiệm cao trong công việc.

- Gắn bó, có ý chí tạo dựng thương hiệu cho công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương thưởng xứng đáng với năng lực, công sức làm việc. Tổng thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực máy chế biến gỗ.

- Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.

- Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng theo kết quả làm việc cùa cá nhân và đội nhóm.

- Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.

- Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

- Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 chỉ làm buổi sáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

