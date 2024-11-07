Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 75, đường N8, KP Đông An, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kinh doanh các dòng máy Máy chế biến gỗ bao gồm máy cưa, máy dán cạnh, máy bào, máy chà nhám, máy phay, máy khoan, máy CNC...
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, gửi báo giá cho khách hàng về các sản phẩm của Công ty.
- Tư vấn giải pháp tổng thể bố trí nhà xưởng theo yêu cầu khách hàng.
- Đàm phán, thoả thuận và chốt đơn hàng.
- Theo dõi, chăm sóc khách hàng, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng. Hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng.
- Báo cáo kinh doanh theo tuần, tháng.
- Và các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm kinh doanh các máy móc công nghiệp
- Có hiểu biết về các dòng máy chế biến gỗ, máy CNC, có kinh nghiệm bán hàng máy chế biến gỗ là một lợi thế.
- Năng động, kiên trì, trung thực có trách nhiệm cao trong công việc.
- Gắn bó, có ý chí tạo dựng thương hiệu cho công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương thưởng xứng đáng với năng lực, công sức làm việc. Tổng thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực máy chế biến gỗ.
- Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.
- Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng theo kết quả làm việc cùa cá nhân và đội nhóm.
- Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.
- Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.
- Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 chỉ làm buổi sáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 160, phố Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job244343
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 25 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 35 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất