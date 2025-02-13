Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu
- Cần Thơ:
- KV 4, Đường 3/2, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Móng Cái
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch mua nguyên vật liệu, hàng hoá dựa trên kế hoạch sản xuất và kinh doanh.
- Tìm kiếm và thu thập thông tin, phân tích giá mua bán thị trường cho từng mặt hàng cần thu mua của công ty
- Thương lượng với các đơn vị cung cấp/khách hàng về giá cả, thời gian giao hàng; hoàn thiện các thủ tục mua bán hàng.
- Theo dõi và đảm bảo tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.
- Quản lý đội xe vận chuyển hàng hoá và điều phối giao nhận hàng.
- Theo dõi quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Thực hiện các đánh giá, báo cáo cho cấp trên.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về vị trí tương tự
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng phục vụ công tác chuyên môn.
- Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chịu được áp lực công việc cao, cẩn thận, nhiệt tình sáng tạo.
Tại Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BH theo quy định của nhà nước.
- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
