Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- KV 4, Đường 3/2, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Móng Cái

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch mua nguyên vật liệu, hàng hoá dựa trên kế hoạch sản xuất và kinh doanh.
- Tìm kiếm và thu thập thông tin, phân tích giá mua bán thị trường cho từng mặt hàng cần thu mua của công ty
- Thương lượng với các đơn vị cung cấp/khách hàng về giá cả, thời gian giao hàng; hoàn thiện các thủ tục mua bán hàng.
- Theo dõi và đảm bảo tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.
- Quản lý đội xe vận chuyển hàng hoá và điều phối giao nhận hàng.
- Theo dõi quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Thực hiện các đánh giá, báo cáo cho cấp trên.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Có kinh nghiệm về vị trí tương tự
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng phục vụ công tác chuyên môn.
- Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chịu được áp lực công việc cao, cẩn thận, nhiệt tình sáng tạo.

Tại Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp gắn kết, năng động.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BH theo quy định của nhà nước.
- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Anh Châu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KV 4, Đường 3/2, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

