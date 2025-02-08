Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mảng khách hàng xuất nhập khẩu hàng LCL,FCL bằng đường bộ

Tiếp xúc và mở rộng mạng lưới khách hàng mới trong lĩnh vực vận tải nội địa và quốc tế

Tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng được phân công

Xây dựng các kênh quảng bá dịch vụ của công ty

Theo dõi chất lượng, hành trình đơn hàng, để cập nhật , phản hồi với khách hàng

Lên kế hoạch vận chuyển dựa theo yêu cầu của khách hàng

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính : Nam

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, hải quan, kho bãi

Tiếng anh/ ngoại ngữ khác là lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH theo quy định

Được đào tạo, học tập và xét lên vị trí điều hành vận tải, ( Lộ trình thăng tiến rõ ràng)

Được ăn trưa miễn phí tại công ty

Hưởng các chế độ phúc lợi hiện hành tại công ty

