Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài
- Hà Nội:
- Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển mảng khách hàng xuất nhập khẩu hàng LCL,FCL bằng đường bộ
Tiếp xúc và mở rộng mạng lưới khách hàng mới trong lĩnh vực vận tải nội địa và quốc tế
Tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng được phân công
Xây dựng các kênh quảng bá dịch vụ của công ty
Theo dõi chất lượng, hành trình đơn hàng, để cập nhật , phản hồi với khách hàng
Lên kế hoạch vận chuyển dựa theo yêu cầu của khách hàng
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, hải quan, kho bãi
Tiếng anh/ ngoại ngữ khác là lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, học tập và xét lên vị trí điều hành vận tải, ( Lộ trình thăng tiến rõ ràng)
Được ăn trưa miễn phí tại công ty
Hưởng các chế độ phúc lợi hiện hành tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI