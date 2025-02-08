Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mảng khách hàng xuất nhập khẩu hàng LCL,FCL bằng đường bộ
Tiếp xúc và mở rộng mạng lưới khách hàng mới trong lĩnh vực vận tải nội địa và quốc tế
Tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng được phân công
Xây dựng các kênh quảng bá dịch vụ của công ty
Theo dõi chất lượng, hành trình đơn hàng, để cập nhật , phản hồi với khách hàng
Lên kế hoạch vận chuyển dựa theo yêu cầu của khách hàng
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, hải quan, kho bãi
Tiếng anh/ ngoại ngữ khác là lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH theo quy định
Được đào tạo, học tập và xét lên vị trí điều hành vận tải, ( Lộ trình thăng tiến rõ ràng)
Được ăn trưa miễn phí tại công ty
Hưởng các chế độ phúc lợi hiện hành tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Nội Bài

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

