Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h30

- 18h, từ thứ 2

- 6, nghỉ thứ 7

- CN

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở.

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Du lịch, team building..., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chuyên Viên Kinh Doanh Mảng Quảng Cáo Ngoài Trời

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành...
- Có kinh nghiệm sale B2B từ 6 tháng trở lên
- Năng động, nhạy bén, đam mê kinh doanh;
- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

