Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h30 - 18h, từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 - CN - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở. - Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty. - Du lịch, team building..., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chuyên Viên Kinh Doanh Mảng Quảng Cáo Ngoài Trời

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành...

- Có kinh nghiệm sale B2B từ 6 tháng trở lên

- Năng động, nhạy bén, đam mê kinh doanh;

- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

