Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Trường Sơn, Phường 2,Hồ Chí Minh

- Quản lý vận hành hệ thống quầy hàng kinh doanh của công ty;

- Phân tích hàng hóa bán, đề xuất tăng - giảm chủng loại hàng hóa đưa vào kinh doanh đạt hiệu quả cao;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho các bộ phận trực thuộc;

- Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng hóa, đồ ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh… cho các quầy hàng;

- Xây dựng kế hoạch đinh doanh bán hàng phù hợp với tính chất kinh doanh: Bán lẻ, cửa hàng fastfood, nhà hàng;

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh xây dựng kế hoạch bán hàng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch, phương án PCCC, vệ sinh môi trường tại các điểm kinh doanh của Trung tâm;

- Đại diện cho Trung tâm làm việc với các cơ quan, đơn vị trong Cảng HKQTTSN;

- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng hoặc các sự vụ phát sinh thuộc thẩm quyền;

- Quản lý hàng hóa, tài sản – công cụ dụng cụ thuộc Trung tâm kinh doanh;

- Quản lý công tác an ninh, an toàn và thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Độ tuổi: từ 28 đến 40, ngoại hình ưa nhìn là lợi thế (cao từ 1m58 trở lên).

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại... hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng Giao tiếp tiếng Anh và Trung/Hàn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý các chuỗi cửa hàng Fastfood, nhà hàng, khách sạn trong lịch vực F&B và bán lẻ.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian, cẩn thận, chi tiết.

- Phụ cấp ăn trưa: 40.000 vnđ/Ngày, tăng ca.

- Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp; Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và có cơ hội thăng tiến.

- Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Cơ hội thăng tiến cao cùng với sự phát triển của công ty và hệ thống Taseco Airs

- Đánh giá tăng lương định kỳ 01 năm 01 lần; Lương, thưởng tháng 13, 14, 15 theo kết quả kinh doanh.

- Thưởng lễ tết, lương bổ sung năm và các chế độ phúc lợi của Công ty.

- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và có cơ hội thăng tiến cao;

- Tham quan du lịch hàng năm, các sự kiện lớn trong và ngoài nước.

- Công ty có nhà tập thể cho CBNV có nhu cầu ở lại.

- Công ty có đầy đủ các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên

- Được sử dụng các dịch vụ với giá ưu đãi trong hệ sinh thái của Taseco (Bất động sản, nhà hàng và khách sạn...).

