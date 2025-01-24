Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Nova Evergreen số 42/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Không gọi quá nhiều, chủ yếu trực page hỗ trợ Khách hàng.

Đổ thông tin Khách hàng đã được kiểm tra đến cho các bạn tư vấn viên phù hợp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Địa chỉ: 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về Marketing và Công nghệ là một lợi thế.

Có laptop làm việc cá nhân.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, trình bày ý kiến một cách rõ ràng,...

Có đam mê trong lĩnh vực Sales Marketing,...

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật.

Thưởng KPI quý & năm nếu đạt target,...

Lương thưởng tháng 13, du lịch hằng năm,..

Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.

Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS