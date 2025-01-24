Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Nova Evergreen số 42/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Không gọi quá nhiều, chủ yếu trực page hỗ trợ Khách hàng.
Đổ thông tin Khách hàng đã được kiểm tra đến cho các bạn tư vấn viên phù hợp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.
Địa chỉ: 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về Marketing và Công nghệ là một lợi thế.
Có laptop làm việc cá nhân.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, trình bày ý kiến một cách rõ ràng,...
Có đam mê trong lĩnh vực Sales Marketing,...
Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật.
Thưởng KPI quý & năm nếu đạt target,...
Lương thưởng tháng 13, du lịch hằng năm,..
Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.
Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
