Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TRAVELHOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn Vé máy bay nội địa, quốc tế cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

- Thiết kế sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu khách.

- Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng mới qua các kênh.

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng và làm việc theo nhóm để đạt mục tiêu chung.

- Đề xuất ý tưởng phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, từ 20–30 tuổi.

- Ưu tiên có kinh nghiệm.

- Ưu tiên biết sử dụng hệ thống đặt chổ của: Sabre, Amadeus, Galileo, Abacus...

- Có tinh thần học hỏi, trung thực và trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH TRAVELHOW Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6 - 8triệu + Hoa hồng cao theo doanh số.

- Nghỉ lễ Tết / Thưởng theo quy định.

- Phúc lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TRAVELHOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin