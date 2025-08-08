Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TRAVELHOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TRAVELHOW
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 110 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn Vé máy bay nội địa, quốc tế cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
- Thiết kế sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu khách.
- Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng mới qua các kênh.
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng và làm việc theo nhóm để đạt mục tiêu chung.
- Đề xuất ý tưởng phát triển kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, từ 20–30 tuổi.
- Có tinh thần học hỏi, trung thực và trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH TRAVELHOW Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 6 - 8triệu + Hoa hồng cao theo doanh số.
- Nghỉ lễ Tết / Thưởng theo quy định.
- Phúc lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TRAVELHOW
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
