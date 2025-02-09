Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 70 Triệu

Mức lương Đến 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kỹ năng bán hàng, tư duy kinh doanh. Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 70 Triệu

Nắm vững thông tin sản phẩm/dự án:

Hiểu rõ các sản phẩm, dự án và chính sách bán hàng của công ty.

Quảng bá sản phẩm:

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm bất động sản qua kênh trực tiếp và online.

Tư vấn khách hàng:

Hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu.

Cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, chính sách và ưu đãi.

Chốt giao dịch:

Đàm phán, thương lượng với khách hàng.

Hoàn tất giao dịch và hợp đồng với khách hàng.

Xử lý thông tin khách hàng:

Tiếp nhận và phối hợp giải quyết các thắc mắc/khiếu nại.

Đảm bảo phản hồi khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.

Chăm sóc khách hàng:

Duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Cập nhật tiến độ dự án, lịch thanh toán và thông tin liên quan.

Với Mức Lương Đến 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các lĩnh vực: bất động sản, tư vấn tài chính, chứng khoán, hoặc thương mại.

Kiến thức chuyên môn:

Hiểu biết sâu về digital marketing, chăm sóc khách hàng và thị trường bất động sản.

Nắm bắt tốt xu hướng kinh doanh và đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam.

Kỹ năng:

Giao tiếp, đàm phán, và thuyết phục khách hàng hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 70 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

