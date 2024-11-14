Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Tân ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, đạt chỉ tiêu doanh thu được giao thuộc kênh truyền thống
- Chăm sóc, phát triển quan hệ khách cũ (gọi điện, email, gặp gỡ thường xuyên, ...)
- Cập nhật, báo cáo tình hình thị trường, giá cả, thông tin về sản phẩm cạnh tranh
- Chịu sự giám sát và phân công công việc của cấp trên
- Báo cáo công việc theo tuần, quý, năm
- Tham gia các chiến dịch marketing, truyền thông, sự kiện, hội chợ, hội thảo trong và ngoài Công ty

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Trung cấp chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế, Thương mại, QTKD, Marketing, ...
- Ưu tiên những ứng cử viên đã làm việc trong ngành hàng thực phẩm nhập khẩu, hàng tiêu dùng nhanh, siêu thị,
- Có phương tiện đi lại (xe gắn máy) và điện thoại di dộng.
- Thị trường tại quận Bình Tân, Tân Phú, Bình Tân, Quận 7, Quận 12, Hocc Mon.

Tại CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000đ đến 15.000.000đ/tháng tuỳ theo năng lực
- Thưởng tết và các ngày lễ, lương tháng thứ 13
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công việc ổn định lâu dài
- Có cơ hội thăng tiến, được đào tạo, khẳng định bản thân
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU

CÔNG TY TNHH MTV CUNG VÀ CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1 Nguyễn Văn Qùy, Phú Thuận, Quận 7. TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

