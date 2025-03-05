Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PEACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9.14, Tầng 9 Tòa Cao ốc Golden King số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, digital marketing, mạng xã hội, và gặp gỡ trực tiếp

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu của công ty

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên.

Tiếng Hàn ( topik 4 trở lên) (ưu tiên)

Có kinh nghiệm tiếp cận và sales Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.

Có tinh thần học hỏi, chủ động, năng động và sáng tạo trong công việc

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Ưu tiên làm lâu dài và có thể nhận việc luôn

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PEACE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 10 triệu Phúc lợi đầy đủ theo quy chế của công ty và Luật lao động

Thử việc: 2 tháng 85% lương

Ký hợp đồng chính thức: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo. Cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PEACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.