Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PEACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PEACE
- Hồ Chí Minh:
- 9.14, Tầng 9 Tòa Cao ốc Golden King số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, digital marketing, mạng xã hội, và gặp gỡ trực tiếp
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu của công ty
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Hàn ( topik 4 trở lên) (ưu tiên)
Có kinh nghiệm tiếp cận và sales Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.
Có tinh thần học hỏi, chủ động, năng động và sáng tạo trong công việc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Ưu tiên làm lâu dài và có thể nhận việc luôn
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PEACE Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng 85% lương
Ký hợp đồng chính thức: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo. Cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PEACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
