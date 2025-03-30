Tuyển Nhân viên kinh doanh SIMPLIFIED TECHNOLOGY làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

SIMPLIFIED TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Căn PG1

- 04, shophouse Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng.
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
Xử lý đơn hàng, thu hồi công nợ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh.
Đảm bảo KPI và các kế hoạch kinh doanh được đề ra.
Tham gia các hoạt động, sự kết mở rộng và kết nối kinh doanh của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Marketing hoặc Quản trị kinh doanh.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng;
Có kỹ năng phân tích thị trường và dữ liệu kinh doanh.
Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả, độc lập.
Thành thạo sử dụng các công cụ tin học văn phòng.

Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và hiệu quả công việc;
Tham gia BHXH, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo Luật lao động;
Review đánh giá tăng lương hàng năm;
Làm việc tại công ty đa quốc gia, môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển.
Tham gia các hoạt động xây dựng, gắn kết, và phát triển bản thân cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn PG1-04, chung cư Quang Trung khu B, Số 16 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

