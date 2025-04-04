Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Thực hiện phát triển hệ thống đại lý mới để đạt được mục tiêu doanh thu và tăng trưởng kinh doanh.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan tại tỉnh Nghệ An để tăng cường hợp tác và mở rộng kinh doanh.
- Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự hợp tác và phối hợp trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh và đạt được mục tiêu doanh thu tại tỉnh Nghệ An.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý và phát triển thị trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực chiến trong ngành vật liệu xây dựng, sơn nước.
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
- Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thu nhập từ 12-22 triệu/tháng.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Chế độ công tác phí, tiếp khách vv... theo quy định Công ty.
- Được hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 2, phố Đức Diễn, P. Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

