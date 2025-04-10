Tuyển Nhân viên kinh doanh Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 148 Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Kiểm soát việc tuân thủ thực hiện các quy trình/ quy định của công ty tại cơ sở thông qua việc khảo sát KH, lắng nghe/tiếp nhận ý kiến của KH về trải nghiệm dịch vụ của công ty.

2. Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng VIP

3. Theo dõi việc tuân thủ thực hiện quy trình /quy định tại cơ sở, tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc

4. Phối hợp xây dựng hoàn thiện/chỉnh sửa bổ sung các Quy trình/quy định đã ban hành phù hợp với

5. Hỗ trợ tư vấn dịch vụ cho KH

6. Thông báo lịch tái khám và các chương trình ưu đãi;

7. Quản lý và lưu trữ, bảo mật hệ thống dữ liệu, hồ sơ thông tin khách hàng;

8. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của người quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Tin học văn phòng

- Không yêu cầu độ tuôie

Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

Đượchưởng lương tháng 13;

Được

hưởng l

ương tháng 13

;

Đượctham gia Teambuilding 2 lần/năm;

tham gia Teambuilding 2 lần/năm;

Được xem xét tăng lương hàng năm;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

Đượchưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân;

h

ưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin