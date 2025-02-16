Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A13 Cao Thị Chính, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Hiểu sản phẩm của công ty và đối thủ

- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có

- Tư vấn sản phẩm và giải pháp phù hợp

- Hoàn thiện hợp đồng, theo dõi tiến độ giao hàng và công nợ

- Báo cáo đầy đủ và chính xác

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hóa học, Sinh học, Vật liệu, Điện lạnh, Cơ điện tử…

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc tốt

- Tích cực, trung thực

- Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên kỹ năng đọc và hiểu tài liệu

Tại Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: 12-25 tr/tháng

2. Lương và thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

3. Thưởng tháng 13, thưởng cho các ý tưởng và đóng góp khác cho công ty

4. Được đào tạo bán hàng và kiến thức chuyên môn bởi nhà sản xuất

5. Được đi học nước ngoài khi cần

6. Phụ cấp: điện thoại, đi lại

7. BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Pháp luật

Địa chỉ làm việc:

Trụ sở chính HCM: A13 Cao Thị Chính, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Văn phòng Hà Nội: B45 – LK15, Ô số 13, Khu B, Khu đô thị mới Geleximco hai bên đường Lê Trọng Tấn – Phường Dương Nội – Quận Hà Đông – TP Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Saticus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin