Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Sx và TM Proline Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: xóm 5 Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín

- Tìm hiểu máy móc, hiểu nguyên lý vận hành của máy đảm bảo yêu cầu về năng suất, chất lượng được giao, đảm bảo công tác vận hành máy an toàn, hiệu quả.

- Xử lý sửa chữa máy móc khi gặp sự cố về : phần cơ khí, các trục lô, biến tần PLC, hệ thống điện nhà xưởng,.... đảm bảo không bị gián đoạn sản xuất

- Lên kế hoạch bảo dưỡng bảo trì định kỳ máy móc thiết bị

- Giao việc, quản lý giám sát, đào tạo tay nghề cho công nhân, thợ phụ

- Một số công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

- Có kinh nghiệm về điện tự động hóa, cơ khí từ 1 năm trở lên

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên: cơ khí chế tạo máy, điện công nghiệp, tự động hóa....

- Kỹ thuật tốt để xử lý sự cố

- Có tinh thần sáng tạo và không ngừng cải tiến

- Khả năng giải quyết vấn đề

- Cẩn thận, tỷ mỷ

- Tự giác, trách nhiệm, nhiệt tính, tôn trọng, trung thực, chu đáo

- Có sức khỏe, nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH Sx và TM Proline Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét thưởng tháng lương thứ 13

- Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước

- Thưởng lễ tết theo quy định

- Du lịch, dã ngoại, team building

- Miễn phí tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sx và TM Proline Việt Nam

