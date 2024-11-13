Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Mios, 121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện

- Sửa chữa máy móc, thiết bị

- Tiếp nhận các phản hồi, thông báo về lỗi máy móc, lỗi thiết bị từ khách hàng từ đó kiểm tra và lên phương án xử lý, tiến hành sửa chữa, giải quyết những lỗi đó một cách nhanh chóng, đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác và hiệu quả nhất.

- Hoạt động bảo trì và sửa chữa định kỳ cho khách hàng.

- Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về việc sử dụng và bảo trì các thiết bị.

- Giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các thiết bị.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và của công ty.

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí...

- Hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp trong nhà máy than khoáng sản, nhiệt điện, bảo trì thiết bị đo lường, phân tích hoặc có trên 1 năm tại vị trí và lĩnh vực kinh doanh tương đương.

2. Kỹ năng:

- Thành thạo tin học văn phòng cũng như các phần mềm thiết kế CAD, Project ...

- Tiếng Anh có thể đọc tài liệu kỹ thuật và giao tiếp cơ bản được với khách hàng.

- Hiểu biết tốt về các thiết bị máy móc trong công nghiệp, các quy trình sửa chữa bảo trì.

3. Phẩm chất cá nhân:

- Sức khỏe tốt, hình thức tốt.

- Phẩm chất đạo đức: tính kỷ luật cao, đúng hẹn, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình.

- Có thể làm việc độc lập, chủ động trong công việc, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chính sách về lương thưởng...theo quy định của pháp luật, công ty

- Được sử dụng cơ sở vật chất, thông tin của Công ty trong phạm vi quy định

- Được đề xuất các phương pháp để thực hiện thành công và hiệu quả công việc được giao, yêu cầu hỗ trợ thông tin, yêu cầu đào tạo kiến thức chuyên môn (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

