Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ THANG MÁY HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 Trần Đăng Ninh, P. Phú La, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kiểm soát chất lượng thang máy đang thi công và đã bàn giao tại các dự án.

Phối hợp bộ phận kinh doanh khảo sát, đảm bảo tiến độ lắp đặt.

Tiếp nhận và xử lý sự cố từ khách hàng/cấp trên; đánh giá nguyên nhân và khắc phục kịp thời.

Lên kế hoạch, thực hiện bảo trì, sửa chữa thang máy theo lịch của quản lý.

Kiểm tra định kỳ, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định theo quy trình kỹ thuật.

Lập báo cáo sau bảo trì, đề xuất hướng xử lý nếu có sự cố bất thường.

Phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo chất lượng, an toàn công trình.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử, Kỹ thuật điện,..hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực thang máy.

2 năm tại vị trí tương đương

Am hiểu hệ thống kỹ thuật điện – cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thang máy.

Kỹ năng xử lý tình huống và khắc phục sự cố thực tế tốt.

Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật và sử dụng các công cụ đo, kiểm tra – cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Có phương tiện cá nhân để di chuyển tới công trình khi cần.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, khả năng sắp xếp công việc tốt, cẩn thận và tỉ mỉ

Có trách nhiệm cao trong công việc

Tổng thu nhập: 12.000.000 – 14.000.000 vnđ/ tháng

Các phụ cấp hỗ trợ: xăng xe, ăn uống, điện thoại... theo công việc.

Thưởng Lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, team building,phụ cấp tăng ca,...

Được đào tạo và nâng cao trình độ kinh nghiệm chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có sự hỗ trợ giữa các bộ phận

