Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Điều phối tổng thể các hoạt động của dự án: Phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp hệ thống, lên kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai dự án từ đầu đến cuối.

- Lập kế hoạch và quản lý tiến độ của dự án.

- Quản lý các nguồn lực của dự án như chi phí, nhân lực, công nghệ, thời gian.

- Tham gia khảo sát, giám sát trực tiếp các dự án trọng điểm.

- Trao đổi với khách hàng và các bên liên quan của dự án.

- Báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề liên quan của dự án với cấp trên.

- Quản lý các giấy tờ, tài liệu và hồ sơ của dự án.

- Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự phục vụ các dự án.

- Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dưới 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin/Điện tử viễn thông/Toán-Tin hoặc tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ: CCNA, CCNP, JNCIA, JNCIP, CEH, CISSP, MCITP, PMP, Microsoft Azure, AWS, Google Cloud ...

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm IT PM, IT Onsite, các ứng viên có kinh nghiệm làm dự án điện nhẹ, dự án hạ tầng mạng, máy chủ, giám sát an ninh...

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương (Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh tốt)

Có kinh nghiệm về Quản lý thời gian, Quản lý rủi ro, Kiểm soát chất lượng. Có kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề.

- Giỏi việc xây dựng lòng tin với khách hàng, thích kết nối và gặp gỡ với những người mới. Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

- Tích cực, năng động và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả..

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ CNTT, hạ tầng viễn thông, kiến thức về quản lý dự án, hiểu biết thị trường, xu hướng công nghệ/chuyển đổi số.

- Am hiểu về thi công điện nhẹ, thi công hệ thống mạng, camera, âm thanh, tổng đài, kiểm soát, báo động, smart home...

- Biết setup các thiết bị Firewall, Router, AP, Camera, Máy tính, Máy in thông dụng, phần mềm: AutoCAD, Visio... là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tối thiểu: 13.000.000đ – 18.000.000đ

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

- Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.

- Khen thưởng lương tháng 13, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...

- Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN và khám sức khỏe định kỳ.

- Đặc biệt chính sách bảo hiểm TIN Care dành riêng cho CBNV

- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty

- Thuộc biên chế công ty TNHH Hạ tầng viễn thông miền bắc (Đối tác độc quyền của FPT Telecom)

- Là thành viên của Ban Dự án Phát triển Dịch vụ Công nghệ và Viễn thông với hơn 4000 nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động trên toàn quốc về lĩnh vực CNTT và Viễn thông với đa dạng sản phẩm và dịch vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin