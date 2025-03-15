Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Phối hợp, hỗ trợ bộ phận kinh doanh tư vấn kỹ thuật để vào dự án.
Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật dự án.
Khảo sát dự án, dựng bản vẽ shop drawing.
Combine với các tổ đội liên quan trên hiện trường để chốt bản vẽ shop
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng, Cơ khí, Điện hoặc các ngành liên quan.
Độ tuổi từ 20 - 35 tuổi, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật thi công, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về cửa cuốn, cửa chống cháy.
Thành thạo bản vẽ kỹ thuật, biết sử dụng AutoCAD và các phần mềm liên quan.
Có khả năng tổ chức, giám sát và điều phối công việc hiệu quả.
Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Sẵn sàng đi công trình theo yêu cầu công việc.
Độ tuổi từ 20 - 35 tuổi, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật thi công, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về cửa cuốn, cửa chống cháy.
Thành thạo bản vẽ kỹ thuật, biết sử dụng AutoCAD và các phần mềm liên quan.
Có khả năng tổ chức, giám sát và điều phối công việc hiệu quả.
Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Sẵn sàng đi công trình theo yêu cầu công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12.000.0000 - 16.000.000, + phụ cấp + thưởng theo hiệu quả công việc.
Làm tại văn phòng công ty sẽ được hỗ trợ ăn trưa, Làm tại Dự án sẽ được hỗ trợ chỗ ở, ăn ca, xăng xe đi lại.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và quản lý thi công.
Làm tại văn phòng công ty sẽ được hỗ trợ ăn trưa, Làm tại Dự án sẽ được hỗ trợ chỗ ở, ăn ca, xăng xe đi lại.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và quản lý thi công.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI