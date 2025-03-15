Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phối hợp, hỗ trợ bộ phận kinh doanh tư vấn kỹ thuật để vào dự án.

Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật dự án.

Khảo sát dự án, dựng bản vẽ shop drawing.

Combine với các tổ đội liên quan trên hiện trường để chốt bản vẽ shop

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng, Cơ khí, Điện hoặc các ngành liên quan.

Độ tuổi từ 20 - 35 tuổi, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật thi công, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về cửa cuốn, cửa chống cháy.

Thành thạo bản vẽ kỹ thuật, biết sử dụng AutoCAD và các phần mềm liên quan.

Có khả năng tổ chức, giám sát và điều phối công việc hiệu quả.

Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Sẵn sàng đi công trình theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.0000 - 16.000.000, + phụ cấp + thưởng theo hiệu quả công việc.

Làm tại văn phòng công ty sẽ được hỗ trợ ăn trưa, Làm tại Dự án sẽ được hỗ trợ chỗ ở, ăn ca, xăng xe đi lại.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và quản lý thi công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KODSDOOR VIỆT NAM

