Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Hưng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK1 - 54 Khu ĐTM An Hưng, P. Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Số lượng: 02 Nhân viên thiết kế các công trình: giao thông, thủy lợi, tường chắn, kè bờ biển, hạ tầng và các công trình khác.

Ứng dụng vật liệu mới cho kết cấu công trình.

Phát triển các giải pháp kết cấu mới.

Triển khai bản vẽ, bóc tách khối lượng.

Thiếtkế ứng dụng công nghệ địa kỹ thuật vào xử lý xói lở, sạt trượt,ổn định công trình mái dốc, bờ biển, xử lý chống thấm, biogas...

Lập dự toán, tính toán khối lượng thi công.

Hỗtrợ hoàn thiện hồ sơ dự án cùngcác phòng ban khác của công ty.

Hướng dẫn kỹ thuật các dự án của công ty hoặc của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới

Kinhnghiệm: Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực kỹ thuật như giao thông,xây dựng, thủy lợi, kiến trúc …

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Cao đẳng kỹ thuật liên quan.(Sẽ được công ty đào tạo chuyên sâu thêm về lĩnh vực địa kỹ thuật nếu trúng tuyển).

Sử dụng thành thạo Autocad,tin học văn phòng và cácphần mềm ổn định bờ dốc, kết cấu (Geoslope, Geo5, Plaxis, Midas GTS NX …)

Có tinh thần tráchnhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, có nguyệnvọng gắn bó lâu dài.

Có tinh thần tự học hỏi những lĩnh vực hoạt động của công ty.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Hưng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Hưng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin